Bozza decreto: tra il 15/9 e il 15/10 al voto per le amministrative

Si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre le elezioni amministrative previste nella primavera 2021. Lo prevede la bozza del dl sul differimento del voto, che sarà presentato in Consiglio dei ministri. Il testo riguarda le Comunali (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino) e le suppletive per la Camera a Siena, oltre alle Regionali in Calabria. Il rinvio è dovuto al "permanere del quadro epidemiologico da Covid grave su tutto il territorio".