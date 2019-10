Borsa, Wall Street chiude in calo: Dow Jones -0,52%, Nasdaq -0,14%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones perde lo 0,52% a 27.046,28 punti, il Nasdaq lo 0,14% a 8.292,36 punti, mentre l'indice S&P500 lo 0,30% a 3.037,62 punti. Il titolo di Fca chiude la giornata di contrattazioni in rialzo del 2,27%.