E' polemica sui social dopo un tweet di Claudio Borghi, deputato della Lega. "Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Perché la prossima volta che intervistano un Lgbt non gli chiedono se è sieropositivo?". "Loro sono quelli con cui dovremmo negoziare", ha detto Enrico Letta. Immediate le reazioni politiche. "Prima di chiedere mediazioni sul ddl Zan, Salvini cacci Borghi dal suo partito", ha scritto il deputato Pd Alessandro Zan.