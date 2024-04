Bonus tredicesime, viceministro Leo: "Verifica coperture, in Cdm martedì"

Sul bonus sulle tredicesime il ministero dell'Economia sta lavorando alla verifica delle coperture finanziarie.

Lo spiega il viceministro Maurizio Leo, precisando: "Io sono sempre cauto sulle risorse, quindi dobbiamo fare in modo che una misura che può essere sicuramente di vantaggio per le famiglie abbia le necessarie coperture". Leo sottolinea poi che il 30 aprile dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri il decreto legislativo sull'Irpef, attuativo della delega fiscale, atteso in Cdm la scorsa settimana e slittato.