Regalo di Natale ai deputati, bonus da 5.500 euro per tablet, smartphone e pc

Più di cinquemila euro di bonus per Natale ai deputati per l'acquisto di tablet, pc e smartphone. Un "regalo" deciso dai questori di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle ha generato molte polemiche: la somma stabilita, infatti, sarebbe il doppio di quanto era stato prestabilito nella scorsa legislatura. Per questo, "Le Iene" sono andate a Roma a chiedere ai diretti interessati se questo extra che arriva proprio nel periodo natalizio sia necessario.

Tra risposte vaghe e chi cerca di dribblare le domande, l'inviato del programma di Italia 1 Filippo Roma ha provato anche a mettere alla prova alcuni deputati con l'utilizzo di un tablet: il risultato è stato pessimo. Tuttavia, il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha avanzato l'ipotesi di devolvere questo bonus alle scuole italiane che ne hanno bisogno. "Le Iene" hanno quindi colto la palla al balzo individuando la scuola secondaria Gramsci - Impastato di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli: nelle prossime settimane torneranno dai deputati per chiedergli se sono disposti a girare il proprio bonus all'istituto.