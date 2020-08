Bonus Inps, Garante: privacy non ostacola pubblicazione dei nomi

In relazione alla vicenda del bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che "la privacy non è d'ostacolo" alla pubblicazione dei nomi dei beneficiari del contributo soprattutto quando "dalla pubblicità dei dati non possa evincersi una condizione di disagio economico-sociale dell'interessato". Ciò vale a maggior ragione rispetto a coloro che svolgono una "funzione pubblica", aggiunge il Garante.