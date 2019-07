Bonus Cultura, ripristinati i 100 milioni di euro per i neodiciottenni

Il governo ha ripristinato i 100 milioni di euro del Bonus Cultura che saranno destinati ai maggiorenni, i nati nel 2001. Inizialmente la cifra era stata accantonata per finanziare il Decreto "Crescita" in vigore dal primo maggio 2019, ma ora è stata destinata al consumo di cultura per i nuovi 18enni. "Siamo soddisfatti che, facendo seguito alle rassicurazioni autorevolmente date dal ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli e dal viceministro dell'Economia Laura Castelli, queste risorse siano state confermate", il commento del presidente dell'Associazione Italiana Editori-Aie Ricardo Franco Levi.

Sostegno culturale - "Siamo lieti della ricostituzione delle risorse per il Bonus Cultura, la cosiddetta 18app - ha sottolineato Levi, - è una buona notizia per tutti".



Tale iniziativa sostiene la domanda e quindi il mercato non solo del libro ma anche delle altre offerte culturali, come cinema, teatro, concerti.



Levi, infatti, ha sottolineato come questo Bonus sia "un elemento determinante per sostenere i consumatori, le famiglie e soprattutto i giovani nell'accesso alla lettura".