Arriva il bonus adozioni: contributo da 3.500 a 6.500 euro

Arriva il bonus adozioni, da 3.500 euro fino a 6.500 euro, per sostenere le coppie alle prese con le procedure non ancora concluse al primo gennaio 2024, o per rallentamenti legati alla crisi del Covid, o per le particolari situazioni geopolitiche che caratterizzano i rapporti con alcuni Stati: Cina, Ucraina, Russia e Bielorussia. Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il comunicato sul decreto del ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, in base al quale le richieste possono essere presentate a partire da lunedì 8 luglio, fino al 5 ottobre.