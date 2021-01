Bonetti: c'è spazio per aprire tavolo nel governo, Mes dirimente

Ansa

"Le mie dimissioni sono lo spazio perché questo tavolo per riprogettare il Paese, sempre rimandato, finalmente si apra. Non si può più rimandare, proprio perché siamo in crisi bisogna agire, il tema non è Conte ma la risposta". Lo ha detto il ministro dimissionario per la Famiglia, Elena Bonetti, aggiungendo: "Per rimanere in maggioranza per noi è indispensabile che ci siano le condizioni per discutere sull'utilizzo del Mes, che per noi è dirimente".