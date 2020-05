Bonafede: "No interferenze sulla nomina del capo Dap, offeso mio onore"

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede assicura "che non vi furono interferenze nella nomina del capo dipartimento amministrazione penitenziaria". Lo dichiara alla Camera intervenendo sulla mancata nomina di Nino Di Matteo e chiarisce: "Non tollererò più alcuna allusione. C'è un limite a tutto, e per me è quello della onorabilità mia e della memoria delle vittime di mafia, che sono state offese dal chiacchiericcio di improvvisati esperti".