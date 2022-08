Bologna, FdI contesta la Festa dell'Unità: "Viola le regole"

A Bologna la Festa dell'Unità, che comincia la settimana prossima, diventa un caso.

A contestare l'iniziativa è il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che ha presentato un esposto in prefettura per protestare contro l'evento. "E' una violazione delle regole - spiega -: uno spazio pubblico viene dato in concessione a un partito senza rispettare le regole della campagna elettorale. A Bologna le regole valgono per tutti, ma per il Pd valgono sempre meno".