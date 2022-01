Bollette, Salvini: "Gas e nucleare energie pulite? Lega pronta a referendum"

"Emergenza energetica in Europa, sembra che finalmente anche la Commissione si prepari a riconoscere gas e nucleare come 'energie Green'". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, che aggiunge: "L'Italia non può stare ferma, la Lega è pronta anche a raccogliere le firme per un referendum che porti il nostro Paese in un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito".