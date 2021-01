Boccia: "No accanimento terapeutico, senza maggioranza si va alle urne"

LaPresse

"Il Parlamento è chiamato ad assumersi delle responsabilità. Se ci sono i numeri ci sarà una maggioranza. Se no, non si può fare accanimento terapeutico". Così Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali. "Che si voti a marzo o maggio lo deciderà il presidente della Repubblica, ma è evidente che se non c'è una maggioranza l'unica strada possibile è il voto. Conte? Per noi non ci sono alternative. E' il punto di equilibrio della maggioranza".