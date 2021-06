Boccia: "Lo ius soli deve essere legge, è sempre tempo di diritti"

Far diventare legge lo ius soli "non può essere considerata una cosa di sinistra, è una battaglia di civiltà". Ne è convinto Francesco Boccia, esponente Pd, che fa riferimento a Seid Visin, che si è tolto la vita due giorni fa. "Lo ius soli - spiega - è un diritto, ed è sempre tempo di diritti". E lo stesso ragionamento vale "per il ddl Zan, la sanità, la scuola, la lotta al consumo di suolo: è un'idea di società che dobbiamo regalare ai nostri figli".