Boccia: "Governo fa cassa con taglio a pensioni dipendenti pubblici"

Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia lancia una dura critica alla legge di Bilancio in via di approvazione da parte del governo.

"In una bozza della manovra si prevede la revisione delle aliquote di rendimento previdenziali per le pensioni liquidate dal 2024, delle quote di pensione retributive in alcune gestioni previdenziali del comparto pubblico". "Se la notizia fosse vera - prosegue Boccia - ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio furto nei confronti del lavoratori pubblici. Un peggioramento ulteriore anche rispetto alla legge Fornero".