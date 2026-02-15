Alle 13:30

Board of Peace, Fontana: "Comunicazioni di Tajani alla Camera martedì"

Il presidente della Camera dei Deputati ha ringraziato il premier Giorgia Meloni e il ministro Tajani per la disponibilità

15 Feb 2026 - 13:27
© Ansa

© Ansa

"Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per la disponibilità manifestata a riferire in merito al Board of Peace, disponibilità che la Camera ha subito accolto organizzando le comunicazioni di martedì". Lo afferma il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana

Leggi anche

Board of Gaza, Meloni: "Italia parteciperà come Paese osservatore"

Meloni: "Interessati al Board of peace ma per la firma serve più tempo"

Ti potrebbe interessare

videovideo
lorenzo fontana
antonio tajani
camera dei deputati

Sullo stesso tema