Board of Peace, Fontana: "Comunicazioni di Tajani alla Camera martedì"
Il presidente della Camera dei Deputati ha ringraziato il premier Giorgia Meloni e il ministro Tajani per la disponibilità
© Ansa
"Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per la disponibilità manifestata a riferire in merito al Board of Peace, disponibilità che la Camera ha subito accolto organizzando le comunicazioni di martedì". Lo afferma il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.