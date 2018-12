Bloomberg: analisi costi-benefici boccia la Tav, Toninelli smentisce

Secondo l'agenzia Bloomberg l'analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto in quanto "non economicamente sostenibile". Si tratta di una "grande vittoria" del M5s, storicamente contrario alla Tav, scrive l'agenzia citando fonti vicine al dossier. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, precisa: "Smentisco che l'analisi sia stata completata. Quando succederà sarà pubblicata", ha detto.