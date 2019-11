Biancofiore (FI): "Renzi non faccia accattonaggio"

"No way a sinistra, Renzi lo sa benissimo quindi smetta di fare accattonaggio, colga l'assist della Carfagna e contribuisca da campione qual è a far gemmare il partito della Nazione". Così la parlamentare di Forza Italia, Michaela Biancofiore, sottolineando che "la strada è effettivamente la suggestione di 'Forza Italia Viva Siamo Europei'".