Bianca Berlinguer risponde a Maria Rosaria Boccia: "Voleva le domande in anticipo"

"Ieri sera, era prevista la partecipazione di Maria Rosaria Boccia alla mia trasmissione, con un’intervista singola a lei condotta da me, ho inviato alla dottoressa Boccia una sintesi dei temi generali, lei ha dichiarato che non avevo studiato sufficientemente la sua storia, che non ero preparata sulla sua vicenda e che tra noi non ci fosse il feeling necessario", ha detto Bianca Berlinguer a proposito della mancata intervista nell'ultima puntata di "È sempre Cartabianca" alla protagonista del caso che portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano. La giornalista Mediaset ha aggiunto: "Boccia sollecitava che le venissero comunicate per iscritto le mie domande, richiesta che non abbiamo mai accolto per nessun ospite, in 35 anni di professione non mi ero mai trovata in una situazione simile".