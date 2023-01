Berlusconi star di TikTok: "Così parlo in maniera diretta con i giovani"

Silvio Berlusconi commenta divertito a "Dritto e Rovescio" il successo ottenuto su TikTok: il leader di Forza Italia ha aperto il proprio profilo ufficiale nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre e, da allora, ha già collezionato 5 milioni di "Mi piace". Nel programma di Paolo Del Debbio, Berlusconi ha scherzato con il conduttore: "TikTok te lo consiglio senz'altro, sarai bravissimo anche lì - ha esordito -, è uno strumento per parlare in maniera diretta con i nostri giovani. Se tutti i like che ho ricevuto si tramutassero in voti, cambierebbe la storia di questo Paese", ha ironizzato.

Berlusconi ha poi ha aggiunto: "Rispetto agli altri social è molto divertente e soprattutto istruttivo. I commenti, positivi e negativi, sono molto utili. Naturalmente non ho il tempo di leggerli tutti e di rispondere a tutti perché sono migliaia, ma ho incaricato i miei collaboratori di monitorarli e sottopormi i quesiti più interessanti. Ne emerge un mondo giovanile complesso, pieno di speranze e paure comprensibili, ma anche un mondo di giovani ironici, intelligenti e pieni di senso critico".