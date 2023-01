Silvio Berlusconi: la sinistra giustizialista usa l'antimafia come strumento di lotta politica

Silvio Berlusconi rimarca l'impegno del centrodestra nella lotta alla mafia.

"Negli anni dei nostri governi la mafia ha subito colpi durissimi: sono stati sequestrati capitali ingenti, è stato reso permanente il 41 bis, cioè il carcere duro per i mafiosi, e ripeto sono stati consegnati alle nostre carceri quasi 7.000 mafiosi". Il leader di Forza Italia poi aggiunge: "Questo conferma che a lottare seriamente contro la mafia siamo noi. Non è la sinistra giustizialista, quella che usa l'antimafia come strumento di lotta politica, quello che aveva isolato e attaccato Giovanni Falcone da vivo per poi adottarlo e santificarlo da morto".