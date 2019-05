Berlusconi: "Se c'è crisi di governo meglio le elezioni a settembre"

In caso di crisi di governo, Silvio Berlusconi preferirebbe "nuove elezioni a settembre: molti dei miei però mi dicono che i 5 Stelle non vogliono andare a casa per poter continuare a prendere lo stipendio da parlamentare". Lo ha detto il leader di Forza Italia, spiegando che con Matteo Salvini non parla più, "ma si parlano i nostri dirigenti: quelli della Lega dicono che non si può più andare avanti".