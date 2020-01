Berlusconi: "Sarò il garante di Salvini in Europa"

"In democrazia chi governa lo decidono gli elettori - ricorda a La Repubblica. E in Italia hanno dato un messaggio molto chiaro. Del resto, Salvini è un leader avveduto. Talvolta usa toni da comizio, ma lo fa perché sono graditi ai suoi sostenitori", spiega sottolineando come gli alleati condividano, con FI, "gli stessi valori".



Berlusconi smentisce, poi, qualsiasi indiscrezione sul passaggio di testimone, nonostante la crisi di consensi e gli addii al partito. "Un passaggio di testimone in Forza Italia non è all'ordine del giorno. Dobbiamo riportare al voto i 7 milioni di italiani che oggi non votano ma che, a domanda, si definiscono liberali, moderati, conservatori. Questo non significa naturalmente che Forza Italia non possa e non debba rinnovarsi ed allargarsi, anche per risalire da un livello di consenso elettorale non soddisfacente, ma comunque rilevante dopo i quattro colpi di stato subiti e le molteplici aggressioni giudiziarie di cui è stato vittima il suo leader".