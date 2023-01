Berlusconi: "Sanità-lavoro-mobilità tridente d'attacco per la Lombardia"

Silvio Berlusconi ha spiegato il programma di Forza Italia per la Lombardia.

"Possiamo immaginarlo come un tridente d'attacco: i cittadini lombardi garantiremo più sanità, più lavoro e più mobilità", ha detto in un'intervista a Studio Aperto sulle elezioni regionali. "Il sistema sanitario lombardo è il più efficiente del Paese ma dobbiamo migliorarlo e colmare alcune lacune, potenziando e rendendo i pronto soccorso più efficienti, riducendo al massimo le liste d'attesa per visite specialistiche e operazioni", ha detto Berlusconi.