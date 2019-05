Berlusconi: Salvini quasi recuperato, alleandosi con M5s perde voti

"Penso che Salvini sia già quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, per il quale la "Lega, restando in questo esecutivo dannoso, sarà responsabile di questo male e potrebbe perdere molti elettori". "Avrà capito che può tornare a lavorare con noi nel centrodestra", ha poi concluso.