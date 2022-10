Governo, incontro fra Berlusconi e Salvini a Villa Grande

In mattinata si erano incontrati in via della Scrofa i vertici di FdI con Calderoli, Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli dell'Udc. Un incontro al quale avrebbero preso parte anche Licia Ronzulli e Alberto Barachini per FI. Sul tavolo la composizione del Governo e i nuovi equilibri politici che si dovranno creare al Senato. Altri, come Antonio Tajani, che i rumor vedono sempre in pole per la Farnesina, non scoprono le carte limitandosi a dire che i nomi li sceglierà Berlusconi, anche se in ambienti parlamentari della maggioranza si dice che pur di avere la Ronzulli nell'Esecutivo, Berlusconi sarebbe anche pronto a "sacrificare" un ministero di peso come gli Esteri.

Salvini, prima di vedere Berlusconi, aveva incontrato alla Camera Giorgetti, che Azione vedrebbe bene alla presidenza di Montecitorio, Lorenzo Fontana, Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi. Ufficialmente si è parlato di programmi, ma è lecito pensare che qualche altro tassello in vista del nuovo Esecutivo sia stato messo.

Le Camere, intanto, diventano operative. I primi ad accreditarsi oggi a Montecitorio sono stati Nicola Zingaretti e Giorgetti. Al Senato rinasce il Gruppo per le Autonomie, mentre Carlo Calenda, dopo essersi iscritto, si è fatto accompagnare in Sala Maccari per vedere l'affresco dedicato alla congiura di Catilina.

Nel Pd, che mercoledì riunisce gli eletti, è stato promosso un sit-in davanti all'ambasciata russa per il 13 ottobre al quale parteciperanno anche Enrico Letta e +Europa. Il leader M5S Giuseppe Conte ha invece riunito i suoi e ha insistito sulla necessità di arrivare presto a una pace in Ucraina.