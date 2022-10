Centrodestra, Berlusconi: "Forza Italia sarà garante della coalizione"

"L'Europa si attende molto da noi, e ci considera i garanti del prossimo governo - afferma in una intervista al "Giornale" -. Essere determinanti non significa assumere un atteggiamento ricattatorio: non è nel nostro stile e non ce n'è bisogno perché i rapporti con gli alleati sono improntati a grande correttezza politica e cordialità personale". In quanto a Giorgia Meloni , Berlusconi spiega che "non ha bisogno dei miei consigli. Ha la determinazione e la lucidità necessarie per guidare il Paese in un momento così difficile".

abbiamo da un lato una grande responsabilità, dall'altro possiamo essere molto utili al nostro Paese, perché il Ppe esprime i vertici dell'Unione Europea", aggiunge. "Essere determinanti non significa ovviamente assumere un atteggiamento ricattatorio: non è nel nostro stile e non ce n'è bisogno perché i rapporti con gli alleati sono improntati a grande correttezza politica e cordialità personale". "Non a caso - argomenta - ilche io ho fondato oltre 28 anni fa è sempre rimasto unito e governa molte Regioni italiane, alcune delle quali, le più grandi, da oltre 25 anni. Ma soprattutto, il Centrodestra è unito nel cuore degli italiani".

- ha una collocazione internazionale dalla quale non possiamo in nessun caso prescindere, perché è diretta espressione dei nostri valori, del nostro stile di vita, delle cose nelle quali crediamo. Quindi la solidarietà occidentale è fuori da ogni discussione ed è particolarmente importante in un momento di così acute crisi internazionali". "Però abbiamo anche il dovere di fare in modo che tutto questo non si ripercuota, o si ripercuota il meno possibile, su un sistema economico già duramente provato negli anni della pandemia", conclude