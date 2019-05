Berlusconi: "Salvini faccia cadere il governo o è corresponsabile"

Per Silvio Berlusconi l'esecutivo ha varato, o intende varare, "provvedimenti pericolosi per la libertà e i diritti dei cittadini". Per questo il leader di FI invita Salvini , "umiliato" dal premier Conte sulla vicenda Siri, a "non continuare su questa strada: sarebbe "considerato corresponsabile, anche dai suoi, di tutto il male che questo governo sta facendo". E "apre" a Draghi: "Ha svolto un ottimo lavoro, potrebbe fare altrettanto in Italia".

"I Cinque stelle - spiega a La Stampa - hanno imposto tutte le loro ricette economiche. Il governo ha preso con l'Europa l'impegno ad aumentare l'Iva. Questa decisione si tradurrà in aggravi annuali per 500 euro a famiglia. Farà calare i consumi e produrrà nuova disoccupazione. In Giappone un aumento contenuto dell'Iva ha prodotto il calo di diversi punti del Pil", aggiunge, e se il governo esclude un aumento dell'Iva, "l'alternativa sarà allora una tassa patrimoniale sulle case e sui depositi in banca. Come è da sempre nei programmi dei Cinque Stelle. Quindi, di male in peggio".



"Sono ancora validamente in campo" - C'è chi pensa che Forza Italia non esisterebbe più senza Berlusconi ma, rimarca il leader di FI, "lo pensavano anche delle aziende che ho fondato e tutte invece hanno continuato ad esistere e a progredire. Forza Italia si è rinnovata ad ogni elezione e il 70% dei suoi parlamentari sono di prima nomina. E' di Forza Italia la presidente del Senato, prima donna della storia eletta in quel ruolo. E' di Forza Italia il presidente del Parlamento europeo. Il sottoscritto è ancora validamente in campo e tutti i sondaggi mi danno la fiducia degli italiani al 25%. Gli elettori sapranno certamente fare un paragone tra Berlusconi, Di Maio e Salvini. I quali oltretutto, anche se eletti, non andranno al Parlamento europeo. A differenza loro io ci sarò. E lavorerò per difendere al meglio gli interessi dell'Italia e dell'Europa".