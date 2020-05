Berlusconi: "Rilanciare l'edilizia subito con un grande piano Casa"

Per la ripresa "servono un grande piano Casa e un piano Infrastrutture". E' la proposta di Silvio Berlusconi per la ripartenza. "Le costruzioni - spiega - sono un fattore indispensabile per modernizzare il Paese e uno straordinario volano per l'economia" Poi aggiunge: "Semplificare è la parola d'ordine per il settore. Per il privato cancellare le autorizzazioni preventive, per il pubblico cambiare il codice degli appalti e procedure più snelle".