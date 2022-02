Berlusconi: "Presenteremo un piano per graduale dismissione del Green pass"

"Siamo al lavoro per scrivere un piano di graduale dismissione del Green pass a partire dai contesti che, secondo gli esperti, risultano meno pericolosi per la salute pubblica, come le attività commerciali e di intrattenimento".

Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, spiegando che a breve consegnerà questa road map al governo. "Come deciso in molti Paesi europei - aggiunge - è arrivato anche in Italia il momento di rendere meno stringenti le norme per contrastare la diffusione del Covid".