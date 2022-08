Berlusconi: "Penso che alla fine mi candiderò al Senato"

Silvio Berlusconi è pronto a candidarsi al Senato.

La riserva non è del tutto sciolta ma manca poco. "Ho avuto pressioni da parte di molte persone - ha detto il leader di Forza Italia intervistato a "Radio anch'io" -, quindi penso che alla fine mi candiderò così finalmente saranno contenti". In merito al programma del centrodestra, parlando della flat tax Berlusconi ha detto che "quella formula fa aumentare le entrate, fa riemergere il sommerso e fa crescere l'economia e gli investimenti, quindi le entrate. Comunque siamo persone responsabili, procederemo con gradualità, non intendiamo fare nuovo deficit".