Berlusconi: obbligo vaccino antinfluenzale per tutti gli studenti

"E' importante adottare alcuni provvedimenti di buonsenso come inserire l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale per tutti gli studenti: se ogni bambino con febbre non fosse distinguibile dal Covid, la situazione sarebbe difficilmente gestibile". Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi. "Tenere bloccate le scuole - ha osservato - avrebbe conseguenze negative ma sarebbe irresponsabile riaprire in assenza di sicurezza".