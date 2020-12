Berlusconi: "No al nuovo Mes, tutela interessi della Germania"

Silvio Berlusconi non vede alcuna contraddizione tra il voto negativo di FI sul Mes e l`appartenenza al Ppe. "La riforma del Mes non è un tema che riguarda le istituzioni europee e tanto meno i valori fondanti del Ppe - dice in una intervista a "La Stampa" -, è un tema che riguarda il rapporto fra Stati, e in quest`ambito la signora Merkel ha agito correttamente da Cancelliere tedesco tutelando le ragioni e gli interessi della Germania".