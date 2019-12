Berlusconi: "Nessun mio assenso a nuove fondazioni, no a iniziative esterne"

"Non ho mai dato il mio assenso ad alcuna iniziativa volta alla fondazione di nuovi movimenti o di nuove associazioni promosse da dirigenti ed eletti di Forza Italia". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota. "Non è questo il momento di nuove iniziative esterne, ma, al contrario, di concentrarsi con impegno ed energia - spiega il leader di FI - sui temi e sulle proposte di Forza Italia, che prosegue la sua forte opposizione al governo".