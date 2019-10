Berlusconi: "Mandare a casa il governo delle tasse e delle manette"

"Siamo qui per dire no al governo delle tasse, delle manette, della burocrazia, del giustizialismo fuori controllo. Siamo qui per mandare a casa un governo non eletto dagli italiani". Lo ha affermato Silvio Berlusconi nel suo intervento sul palco della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni. Il leader di Forza Italia ha poi aggiunto: "L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra, dai comunisti. Vuole essere governata da noi".