Berlusconi:M5s è il male assoluto,ci batteremo con tutte le forze

"La decisione della giunta del Senato - ha spiegato commentando il voto su Salvini - doveva essere giuridica, non politica. I grillini avevano detto - per una volta giustamente - che avrebbero deciso dopo aver letto le carte. Poi invece hanno fatto votare i loro militanti con la minaccia, in caso di vittoria del no, di una crisi di governo". In questo modo, ha aggiunto, "hanno dimostrato ancora una volta che la giustizia per loro è un fatto politico, l'arma giudiziaria per loro è la continuazione la politica con altri mezzi. Anche ammesso che la votazione sia stata autentica - e nessuno può dirlo con sicurezza - come si fa a pensare che (su internet) possano decidere al posto dei rappresentanti del popolo!".



Berlusconi ha poi concluso: "Il loro obiettivo, come ha detto e scritto il loro ideologo, è la progressiva cancellazione della democrazia rappresentativa e della sovranità popolare. Al suo posto vogliono un sistema dove 50mila persone o anche meno - o forse una persona sola che gestisce un sistema informatico - decidono per 60 milioni di italiani. Questa è la loro democrazia, ciò che noi consideriamo un male assoluto contro il quale ci batteremo con tutte le nostre forze".



Berlusconia a Giorgetti: centrodestra governa tante regioni - Per Silvio Berlusconi, poi, il Centrodestra non è affatto superato, il leader di Fi - parlando a Radio 101, replica al sottosegretario leghista a palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti che aveva parlato di una coalizione che "non c'è più". Dice Berlusconi: "Non so cosa intendesse dire Giorgetti. Io conosco un solo centrodestra, quello che governa in molte regioni, che ha governato molto bene per quasi dieci anni il nostro Paese. Lo stesso centrodestra che un anno fa si è presentato insieme alle politiche ottenendo la maggioranza relativa dei voti, una coalizione basata su valori, programmi comuni, della quale Fi costituisce il nucleo centrale, erede dei valori dell'occidente, della cristianità, della cultura liberale".