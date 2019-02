Silvio Berlusconi: gli italiani non mi hanno capito, colpa loro

"Non ho mai raggiunto il 51 per cento, all'inizio pensavo che fosse un mio problema. Invece adesso ho capito che non è colpa mia, ma degli italiani che non mi hanno capito". Lo afferma Silvio Berlusconi dopo i deludenti risultati di Forza Italia alle Regionali in Abruzzo. "Non ho mai detto che torno in campo per battere il populismo perché è una parola che mi piace: torno in campo per convincere gli italiani ad aprire gli occhi", aggiunge.