Berlusconi: indignato per la mistificazione del Pd, Mattarella garante

"Sono amareggiato, e per una volta permettetemi di dire anche profondamente indignato, per la mistificazione in atto da parte della sinistra delle mie parole sul presidente Mattarella.

Evidentemente al Pd e al suo leader non rimangono altri mezzi che quello di falsificare la realtà". Lo scrive Silvio Berlusconi su Facebook dopo le polemiche sul presidenzialismo. "A Mattarella - chiarisce - ho sempre manifestato, in pubblico e in privato, rispetto istituzionale e stima personale".