Berlusconi: "Il governo deve fare grandi riforme, non il ddl Zan"

ansa

"Siamo impegnati a sostenere un governo di emergenza che deve realizzare grandi riforme, come quella del fisco, quella della burocrazia e quella della giustizia, non i provvedimenti divisivi come la legge Zan". Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante un evento di lancio della campagna elettorale di Forza Italia per le amministrative di Milano. "L'esecutivo - ha aggiunto - deve andare avanti per tutto il tempo necessario per far ripartire il Paese".