Ddl Zan, Draghi: "Il nostro è uno Stato laico, rispettiamo il Concordato"

"Stato laico vuol dire tutela del pluralismo" "Voglio precisare una cosa, che si ritrova in una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 - spiega il presidente del Consiglio -: la laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, la laicità è tutela del pluralismo e delle diversità culturali". "Infine, per completare l'informazione, ieri l'Italia ha sottoscritto con altri 16 Paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base all'orientamento sessuale. Queste sono le dichiarazioni che oggi mi sento di fare, senza entrare ovviamente nel merito della discussione parlamentare. Come vedete, il governo la sta seguendo ma questo è il momento del Parlamento, non è il momento dell'esecutivo", conclude il premier.

Letta: "Ci riconosciamo pienamente nelle parole di Draghi" Il primo endorsement al discorso del presidente del Consiglio arriva dal segretario del Pd. "Ci riconosciamo completamente nelle parole di Draghi in Parlamento sulla laicità dello Stato e sul rispetto delle garanzie", scrive via Twitter Enrico Letta, aggiungendo l'hashtag "ddl Zan".

Ostellari: "Ho apprezzato la replica del premier" "Ho apprezzato la replica del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Certamente l'Italia è uno Stato laico, ma laicità, come ha specificato, è tutela del pluralismo e delle diversità culturali. Comprese le sensibilità religiose. Il Parlamento lavori e lavorino le commissioni, che, come ha chiarito il premier, hanno il compito di eseguire preventivi controlli di costituzionalità sui disegni di legge". E' il commento del senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.

De Petris: "Draghi ha difeso la laicità dello Stato, impeccabile" Anche LeU elogia la replica del presidente del Consiglio sul ddl Zan. "Le parole di Draghi sulla lettera inviata dal Vaticano in merito al ddl Zan sono state impeccabili ed esaurienti", afferma la capogruppo Loredana De Petris. "Draghi ha sottolineato e difeso la laicità dello Stato e ricordato che in Italia i controlli sulla costituzionalita' delle leggi e dunque anche sul rispetto del Concordato sono tali da non permettere alcun timore in merito alla difesa dell'art.21 della Costituzione e alla tutela della libertà di pensiero e di espressione. "Draghi - prosegue la De Petris - ha fatto benissimo anche segnalare che è il Parlamento e non il governo a dover decidere sul disegno di legge, che oltretutto è una legge di iniziativa parlamentare. Discutere la legge è compito e prerogativa del Parlamento e il provvedimento, bloccato per troppo tempo dall'ostruzionismo leghista in commissione Giustizia, deve essere portato subito in aula".