Berlusconi: "Il Centrodestra vincerà le prossime elezioni, non temo fughe da Forza Italia"

Per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il governo Draghi "è indubbiamente un'anomalia", ma dettata dalla "gravità del momento". Il Centrodestra, sottolinea, "resterà unito e vincerà, fin dai prossimi appuntamenti amministrativi. Non temo nessuna fuga, tanto meno dettata da personalismi che da noi non hanno cittadinanza né ragione di esistere". E poi aggiunge: "Tutto il partito si riconosce nei ministri scelti, come da noi auspicato, da Draghi".