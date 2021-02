Governo, Berlusconi: "Da Draghi mi aspetto moltissimo"

LaPresse

Silvio Berlusconi ha detto di avere grandi aspettative su Mario Draghi: "Il suo discorso mi è piaciuto, ora deve affrontare problemi con cuore oltre che mente, in modo che si possa dare via alla campagna di ricostruzione che in molti hanno paragonato alla ricostruzione del dopoguerra", ha detto il leader di Forza Italia. Berlusconi ha poi augurato al governo di "riuscire a mettere da parte ogni discussione per arrivare a provvedimenti precisi".