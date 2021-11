Berlusconi: "Draghi resti premier, irresponsabile interrompere ora" | "Centrodestra sarà unito per le elezioni nel 2023"

Per Silvio Berlusconi il presidente del Consiglio, Mario Draghi , deve rimanere al suo posto poiché "sta facendo bene e sta ottenendo risultati eccellenti". Il leader di Forza Italia è convinto infatti che interrompere il lavoro ora "mentre la ripresa è appena avviata e l'emergenza è ancora in atto sarebbe irresponsabile". La legislatura, ribadisce, deve durare fino al 2023 , quando " ci presenteremo uniti " come Centrodestra alle elezioni.

"Come ho detto più volte - ribadisce Berlusconi al Giornale - questo governo non è evidentemente un governo di centrodestra. Draghi sta facendo bene e sta ottenendo risultati eccellenti, grazie alla disponibilità di tutte le forze politiche della maggioranza, noi compresi, ad accettare dei compromessi, per privilegiare l`unità della nazione di fronte alla più grave crisi del dopoguerra".

"E' evidente - osserva - che un governo di centrodestra metterebbe maggiormente l'accento sulle liberalizzazioni e sui tagli alle tasse per tornare a creare lavoro e ricchezza. Lo faremo quando gli italiani torneranno ad affidarci la guida del Paese. Tuttavia non ho nulla da rimproverare a questo governo, che nelle circostanze date sta facendo davvero tutto il possibile, con buoni risultati, accogliendo molte delle nostre indicazioni e delle nostre proposte". Berlusconi ribadisce che la legislatura deve durare fino al 2023 quando "ci presenteremo uniti" come centrodestra alle elezioni politiche.

Qualche distanza con Matteo Salvini - Con la Lega di Matteo Salvini "noi siamo diversi, distinti e anche un po` distanti. Avevo auspicato nel passato una maturazione in senso europeista che portasse all'ingresso della Lega nel Partito popolare europeo. Ma ogni volta che qualcuno glielo suggerisce, Salvini fa il contrario", dice ancora Berlusconi.

Quirinale, Centrodestra capace esprimere candidati alto livello - Al Colle una personalità non riconducibile al'area di sinistra, come quelle che si sono succedute negli ultimi vent'anni? "Non metterei la cosa in questi termini. Naturalmente il centrodestra è in grado di esprimere candidature di alto livello alla Presidenza della Repubblica", precisa sempre al Giornale, il leader di Forza Italia. "Il Capo dello Stato deve rappresentare l`Unita della Nazione al di là degli schieramenti. Nel momento in cui viene eletto viene meno ogni sua appartenenza".