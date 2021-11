Berlusconi: "Forza Italia non subisce nessuna egemonia dagli alleati"

ansa

Gli alleati di Forza Italia non esercitano "alcuna egemonia". E' quanto afferma Silvio Berlusconi, nel corso della riunione con i coordinatori regionali del partito. Il leader di Forza Italia esclude "l'idea di siglare delle alleanze diverse da quelle del centrodestra, perché non solo non avrebbero una prospettiva, ma soprattutto non sono coerenti con il nostro partito e con quello che serve al Paese".