Berlusconi: con Salvini d'accordo su tutto, uniti verso il voto nel 2023

"Domenica ho avuto un lungo incontro con Salvini, siamo d'accordo su tutto, avanti insieme per arrivare con un centrodestra unito alle prossime importanti elezioni nazionali nel 2023. Va tutto bene e si va avanti". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che ha aggiunto: "Il centrodestra è la prima forza in Parlamento ed è il primo azionista del governo Draghi".

Per Berlusconi, intervenendo in collegamento alla presentazione del candidato sindaco di Torino del centrodestra, Paolo Damilano, "dopo 28 anni di sindaci della sinistra è giunto il momento che Torino abbia il diritto di cambiare, di avere un primo cittadino del centrodestra. Paolo deve girare il lungo e in largo Torino, incontrare tutti, sorridere a tutti e spiegare a tutti il suo programma di centrodestra".