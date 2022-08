Berlusconi: "Con ok al presidenzialismo, nuova elezione per il Colle"

"Io spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà.

E' dal '95 che ho proposto un sistema presidenziale" per l'Italia. Un sistema "perfettamente democratico che la democrazia la esalta consentendo al popolo di scegliere direttamente da chi essere governato". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Radio Capital. "Se la riforma entrasse in vigore - ha aggiunto - sarebbero necessarie le dimissioni" di Sergio Mattarella "per andare all'elezione diretta di un Capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere anche lui".