Berlusconi: "Centrodestra unito, non ci saranno defezioni da Forza Italia"

Il centrodestra "è unito" e rappresenta "l'unica alternativa alla sinistra". E sebbene alleata con la Lega, "Forza Italia resta importante". A garantirlo è Silvio Berlusconi , secondo il quale non ci saranno defezioni a favore di Renzi : "Non credo - ha spiegato - che ci siano nostri parlamentari che pensino di avere maggiori possibilità di essere rieletti andando in un altro partito dove comunque verrebbero accolti come transfughi".

"Mi sono voluto raccordare con questi deputati" che ieri hanno partecipato alla cena di Mara Carfagna, ha proseguito Berlusconi. "Ho telefonato e non c'è nessuno che mi abbia detto che la partecipazione a quella cena avesse un valore diverso dallo stare insieme e dal sentirsi amici e per riunirsi anche per parlare di cose che non siano la politica".



"A Renzi auguro di avere successo" - A Matteo Renzi "auguro di avere successo e di raggiungere i risultati che si è proposto, staremo a vedere. Questo governo - ha aggiunto - non è più il governo delle tre sinistre ma delle quattro sinistre".



"Faremo opposizione sui contenuti ma la piazza non è esclusa" - "Noi l'opposizione la faremo sui contenuti e se ci saranno cose positive" sui singoli punti "voteremo a favore. Noi siamo scesi in piazza contro il governo Prodi quando aveva esagerato nella pressione fiscale. Se il governo metterà le mani eccessivamente nelle tasche degli italiani, se andrà a limitare i diritti di libertà dei cittadini, può darsi che noi giudicheremo che si debba fare una manifestazione di piazza".



"Con Salvini ho messo sul tavolo anche differenze" - "Ho incontrato Matteo Salvini la settimana scorsa e abbiamo anche messo sul tavolo le differenze", ha detto ancora Berlusconi. "Loro sono sovranisti e noi non lo siamo, loro sono contro l'Unione europea per certi versi e noi siamo convinti europeisti, loro pensano di cambiare la legge elettorale togliendo i due terzi di proporzionale per arrivare in tutti i collegi con il maggioritario - ha spiegato -. Noi invece riteniamo che questa legge elettorale funzioni, che il centrodestra abbia la possibilità di vincere le prossime elezioni anche i due terzi del proporzionale e quindi anche questo punto è uno che ci differenzia dalla Lega".