Berlusconi: "Ancora in campo per evitare governi di incapaci"

Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi , intervistato dal Tg5. "FI è l'unico partito in Italia testimone dei principi liberali, cristiani, garantisti, europeisti ed atlantisti. Siamo assolutamente fondamentali per l'Italia", ha spiegato.

"Nei miei 10 anni di governo, l'università di Siena ha detto che ho realizzato di più di quello che hanno realizzato i governi che ci hanno preceduti nei 50 anni precedenti. Spero di potere ancora avere la forza e il tempo per dare all'Italia una ulteriore spinta verso il benessere e verso una maggiore libertà", ha concluso.

"Derby Milan-Monza? Non saprò dove sarà il cuore" -

Berlusconi ha parlato anche della sua grande passione: il calcio. "In caso di derby tra il Milan e il Monza nel prossimo campionato di Serie A non saprò dove sarà il cuore, ci penserò". "Champions e scudetto per il Monza? La mia era una boutade", ha spiegato ricordando che "il Monza è stato fondato nel 1912 e in 110 anni non è mai andato in Serie A. La provincia di Monza e Brianza ha 870mila abitanti e ci sono 74mila tra partite iva e imprese, quindi una provincia molto laboriosa si merita di avere anche una squadra che ben la rappresenti nella massima serie del campionato italiano".