Berlusconi a Toti: "Chi esce da Forza Italia si condanna all'invisibilità"

"Le elezioni europea di domenica scorsa hanno un significato chiarissimo. L'Italia ha una maggioranza di centrodestra, continuare con questo governo è qualcosa che va contro il parere degli italiani. E' un tradimento dei sentimenti e della volontà degli italiani", ha aggiunto Silvio Berlusconi al termine del vertice dei leader popolari a Bruxelles. Il risultato delle europee "dimostra che Forza Italia è assolutamente indispensabile per il centrodestra, che deve essere unito se vuole avere una maggioranza. Dentro il centrodestra FI ha una funzione imprescindibile, è garanzia della democrazia rappresentativa e della libertà".



"Se devi trattare con qualcuno perché si convinca alle sue proposte, devi stabilire con lui un clima di cordialità, di stima e di amicizia", ha affermato. "Andare a sbattere i pugni sul tavolo parlare a voce alto, dire che parli con il presidente della Commissione ma prima delle 10 perchè dopo è sbronzo, è il sistema peggior per trovare accordi favorevoli con la Commissione", ha aggiunto.



Draghi? Mai pensato a lui come premier - "Non l'ho mai visto e non ho mai dichiarato che pensavo a lui come candidato premier, ma ho dichiarato che avendo gestito bene la Banca centrale europea, se volesse assumersi una responsabilità politica saprebbe farlo al meglio", ha poi detto il leader di Forza Italia, rispondendo a chi gli chiedeva se Mario Draghi fosse un buon candidato premier. "Non ho mai parlato di presidenza del Consiglio dei ministri" ha concluso.