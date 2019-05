Berlusconi: a Salvini consiglio di stare più al Viminale | Capirà che deve abbandonare M5s

Nei giorni scorsi c'è stata una telefonata tra il leader di Forza Italia e il ministro dell'Interno: "Con Salvini abbiamo parlato solo di cose personali - ha rivelato Berlusconi in un'intervista 'l'Aria che tira' -, sono i nostri che parlano di politica, le dichiarazioni di Salvini su M5s, che dice troppi no, sono molte chiare, e poi sottolineo che in tutte le elezioni amministrative e regionali fatte abbiamo vinto insieme mentre in Sicilia, dove non c'è stata un'unione tra noi, la Lega ha perso".



Matteo Salvini non ha detto esplicitamente di essere stufo dell'alleanza con il M5s e di volerli mollare "ma le dichiarazioni anche di oggi di Salvini sui Cinque Stelle che dicono troppi no, sono fin troppe chiare", ha detto ancora Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è quindi detto fiducioso del fatto che Salvini "arriverà a comprendere" di dover abbandonare l'alleanza con il M5s e "tornare al governo con il centrodestra".



Quanto alla proposta sul conflitto di interessi avanzata dal M5s, per Berlusconi "non solo è ridicola, ma anche incostituzionale, perché la Carta prevede parità di diritti e doveri di tutti i cittadini, decidere dal censo se uno possa fare politica è contro la nostra Costituzione. Non sono preoccupato di queste proposte di legge, hanno paura di me e vogliono eliminarmi ma la Corte Costituzionale la boccerà. Il M5s avanza proposte non solo pericolose per l'economia, ma anche per i diritti di libertà. Ad esempio togliendo la prescrizione avremo i processi a vita. Hanno trasformato la presunzione di innocenza in presunzione di colpevolezza".



"Gli italiani devono rendersi conto che Forza Italia, in Italia, è imprescindibile, perché noi siamo il presidio del pensiero, della cultura, della politica liberale - ha spiegato Berlusconi -. Siamo il presidio dei valori occidentali e dell'occidente, siamo la garanzia che non ci sia una deriva autoritaria e che in Italia rimangano la democrazia e la libertà".



In merito alla chiusura anticipata del programma di Fabio Fazio decisa dai vertici Rai, Berlusconi ha precisato: "Non credo si debbano fare censure, non credo si debbano togliere tre puntate a Fazio: se lo avessi fatto io sarebbe successo l'inferno. Dunque assolutamente non vanno tolte le puntate a Fazio, anche perché c'è un contratto e i contratti si rispettano".